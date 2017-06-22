В Хабаровске не могут найти желающих заниматься отловом бродячих собак

Так, на 26 июня в городской администрации было назначено проведение очередного аукциона на выполнение работы по отлову бездомных животных, однако принять участие в нем желающих пока так и не нашлось. Это уже шестые торги, но подрядчика найти так и не удалось. Причина в том, что предприниматели не хотят браться за такую тяжелую работу за маленькие деньги. Норматив денежных расходов составляет сейчас 1282 рубля. Эта сумма рассчитана на то, чтобы отловить собаку, провести диагностику ее состояния здоровья и, содержать животное в течение 12 дней в вольере и при необходимости усыпить. В общей сложности региональные власти предусмотрели в 2017 году на эти цели 2,83 миллиона рублей.