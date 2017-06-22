В Хабаровске не могут найти желающих заниматься отловом бродячих собак

Так, на 26 июня в городской администрации было назначено проведение очередного аукциона на выполнение работы по отлову бездомных животных, однако принять участие в нем желающих пока так и не нашлось. Это уже шестые торги, но подрядчика найти так и не удалось. Причина в том, что предприниматели не хотят браться за такую тяжелую работу за маленькие деньги. Норматив денежных расходов составляет сейчас 1282 рубля. Эта сумма рассчитана на то, чтобы отловить собаку, провести диагностику ее состояния здоровья и, содержать животное в течение 12 дней в вольере и при необходимости усыпить. В общей сложности региональные власти предусмотрели в 2017 году на эти цели 2,83 миллиона рублей.
Чтобы исправить сложившееся положение администрация дальневосточной столицы обратилась за помощью к региональным властям. Городские чиновники попросили увеличить финансовые нормативы. "Судя по ответам, там понимают важность этой преблемы", - цитирует слова начальника производственного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Ирины Грошевой "Восток-Медиа — Хабаровск".
В настоящее время городские власти вынуждены заключать с бизнесменами договоры не более чем на 100 тысяч рублей. Сейчас подписано четыре таких документа на 397 тысяч рублей. На эти деньги предприниматели ловят и содержат 218 безнадзорных собак. По данным на 1 июня в городе отловили 166 бродячих псов.
Защитники животных заявляли о своем желании заниматься этой проблемой, однако в число их требований входит включение затрат на стерилизацию бродячих собак в контракте.
р2