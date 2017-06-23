Полиция проверит ростовских экстремалов после трюков на телебашне

Posted 23 июня 2017, 15:07
Published 23 июня 2017, 15:07
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Ранее в соцсетях появилось видео, в котором показано, как молодые люди забрались на телебашню. Далее один из них повис на парапете. На нем не было страховки. Парень висел на огромной высоте.
"Начата проверка. Если граждане являются несовершеннолетними, то их родителей привлекут к административной ответственности", - говорится в публикации.
Также полицейские выяснят, как осуществляются меры безопасности на этом объекте.
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