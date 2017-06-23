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Posted 23 июня 2017, 14:40

Published 23 июня 2017, 14:40

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Ростовчане продолжают кормить голубей на Соборной, несмотря на запрет

23 июня 2017, 14:40
На Соборной площади в Ростове местные жители продолжают кормить голубей, несмотря на запрет, введенный администрацией города, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

В среду возле памятника святителю Дмитрию, митрополиту Ростовскому, мэрия повесила предупреждение о запрете кормления голубей. Этот запрет введен для того, чтобы сберечь фасад храма и памятник.

"Запрет на кормление голубей никого не останавливает. Как кормили хлебом и зерном на Соборной площади голубей, так и кормят. Сегодня проходил по площади – там россыпи зерна и хлеба", - рассказал Петровский.

По словам пресс-секретаря главы Донской митрополии, Соборная площадь из-за сердобольных горожан превратилась в настоящую "пищевую помойку", а памятник митрополиту Ростовскому изгажен голубиным пометом. От птиц страдает также фасад Кафедрального собора Рождества Богородицы. Однако в соцсетях молодые люди выражают недовольство данным запретом. Ростовчане не согласны с тем, что голуби могут причинить вред архитектуре города.

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