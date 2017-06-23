Ростовчане продолжают кормить голубей на Соборной, несмотря на запрет

По словам пресс-секретаря главы Донской митрополии, Соборная площадь из-за сердобольных горожан превратилась в настоящую "пищевую помойку", а памятник митрополиту Ростовскому изгажен голубиным пометом. От птиц страдает также фасад Кафедрального собора Рождества Богородицы. Однако в соцсетях молодые люди выражают недовольство данным запретом. Ростовчане не согласны с тем, что голуби могут причинить вред архитектуре города.