У главного храма Ростова запретили кормить голубей

В среду возле памятника святителю Дмитрию, митрополиту Ростовскому, администрация города повесила предупреждение о запрете кормления голубей. На такие меры мэрия пошла, чтобы сберечь фасад храма, памятник и саму площадь.
"Соборная площадь превращена в настоящую "пищевую помойку", люди приносят и выкидывают остатки заплесневелого хлеба, старое зерно… Даже видел однажды, как женщина вылила на площадь борщ, на мое недоумение, она ответила, что борщ испортился, поэтому его можно скормить голубям", - говорит Петровский.
По словам пресс-секретаря главы Донской митрополии, памятник Святому Димитрию Ростовскому мыли две недели назад, однако сегодня он опять изгажен голубиным пометом. Также страдает от голубей фасад храма и вся площадь.
"Если кто-то так любит птиц, почему бы их не кормить у себя на балконе или в собственном дворе, а потом совком и тряпкой убирать экскременты? Это же справедливо. Любовь ответственная вещь", - прокомментировал Петровский.
Собеседник издания добавил, что у Ростовской консерватории была похожая ситуация. Когда руководство учреждения запретило кормить там голубей, проблема исчезла.