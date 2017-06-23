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У главного храма Ростова запретили кормить голубей

23 июня 2017, 18:02
У Кафедрального собора Рождества Богородицы на Соборной площади в Ростове-на-Дону со среды запрещено кормить голубей, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

В среду возле памятника святителю Дмитрию, митрополиту Ростовскому, администрация города повесила предупреждение о запрете кормления голубей. На такие меры мэрия пошла, чтобы сберечь фасад храма, памятник и саму площадь.

"Соборная площадь превращена в настоящую "пищевую помойку", люди приносят и выкидывают остатки заплесневелого хлеба, старое зерно… Даже видел однажды, как женщина вылила на площадь борщ, на мое недоумение, она ответила, что борщ испортился, поэтому его можно скормить голубям", - говорит Петровский.

По словам пресс-секретаря главы Донской митрополии, памятник Святому Димитрию Ростовскому мыли две недели назад, однако сегодня он опять изгажен голубиным пометом. Также страдает от голубей фасад храма и вся площадь.

"Если кто-то так любит птиц, почему бы их не кормить у себя на балконе или в собственном дворе, а потом совком и тряпкой убирать экскременты? Это же справедливо. Любовь ответственная вещь", - прокомментировал Петровский.

Собеседник издания добавил, что у Ростовской консерватории была похожая ситуация. Когда руководство учреждения запретило кормить там голубей, проблема исчезла.

Вы кормите голубей на Соборной площади?
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