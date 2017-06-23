В сливочном масле ростовских производителей нашли растительные жиры

Posted 23 июня 2017, 10:00
Published 23 июня 2017, 10:00
Modified 25 октября, 04:20
Updated 25 октября, 04:20
"Все образцы были взяты на анализ по торговым точкам области в середине июня", - сказано в сообщении.
Отмечается, что наличие растительных жиров указывает на нарушения технологии производства, что по действующему законодательству не допускается.
Региональный Россельхознадзор примет решение в отношении производителей некачественного сливочного масла.
Напомним, в мае сотрудники центра обнаружили растительные жиры в сливочном масле, поступившем на прилавки региона из Московской области.
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