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Posted 23 июня 2017, 10:00

Published 23 июня 2017, 10:00

Modified 25 октября, 04:20

Updated 25 октября, 04:20

В сливочном масле ростовских производителей нашли растительные жиры

23 июня 2017, 10:00
В трех образцах сливочного масла производства Ростовской области обнаружили наличие растительных жиров, сообщил региональный референтный центр Россельхознадзора.

"Все образцы были взяты на анализ по торговым точкам области в середине июня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наличие растительных жиров указывает на нарушения технологии производства, что по действующему законодательству не допускается.

Региональный Россельхознадзор примет решение в отношении производителей некачественного сливочного масла.

Напомним, в мае сотрудники центра обнаружили растительные жиры в сливочном масле, поступившем на прилавки региона из Московской области.

р3

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