Полиция Ростовской области ликвидировала 30 банд браконьеров в 2017 г

Posted 26 июня 2017, 07:23
Published 26 июня 2017, 07:23
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"С 1 апреля по 31 мая 2017 года в период операции "Путина" возбуждено 347 уголовных дел по фактам незаконной добычи биоресурсов. Из них по браконьерству, совершенному в составе группы, возбуждено 30 уголовных дел", – сообщил он.
В качестве примера спикер привел станицу Елизаветинская, в районе которой в мае 2017 года на акватории реки Дон была задержана банда браконьеров. Группа лиц с использованием моторной лодки и 42 жаберных сетей общей длиной 820 метров добывали сельдь и шемая, занесенную в Красную книгу РФ.
"Ущерб биоресурсам составил более 250 тысяч рублей, что является особо крупным размером", - подчеркнул спикер.