Полиция Ростовской области ликвидировала 30 банд браконьеров в 2017 г

"С 1 апреля по 31 мая 2017 года в период операции "Путина" возбуждено 347 уголовных дел по фактам незаконной добычи биоресурсов. Из них по браконьерству, совершенному в составе группы, возбуждено 30 уголовных дел", – сообщил он.