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Posted 26 июня 2017, 07:23

Published 26 июня 2017, 07:23

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Полиция Ростовской области ликвидировала 30 банд браконьеров в 2017 г

26 июня 2017, 07:23
За период весеннего нереста рыбы в Ростовской области было возбуждено 30 уголовных дел по групповому рыболовецкому браконьерству, рассказал представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области Константин Гончаров.

"С 1 апреля по 31 мая 2017 года в период операции "Путина" возбуждено 347 уголовных дел по фактам незаконной добычи биоресурсов. Из них по браконьерству, совершенному в составе группы, возбуждено 30 уголовных дел", – сообщил он.

В качестве примера спикер привел станицу Елизаветинская, в районе которой в мае 2017 года на акватории реки Дон была задержана банда браконьеров. Группа лиц с использованием моторной лодки и 42 жаберных сетей общей длиной 820 метров добывали сельдь и шемая, занесенную в Красную книгу РФ.

"Ущерб биоресурсам составил более 250 тысяч рублей, что является особо крупным размером", - подчеркнул спикер.

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