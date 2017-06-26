Рейтинг самых безопасных авто класса SUV в России составили эксперты

Posted 26 июня 2017, 09:10
Published 26 июня 2017, 09:10
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Победителем рейтинга стал Audi Q7, набравший по индексу безопасности 10 баллов", - сказано в публикации.
На втором и третьем местах расположились BMW X1 и Mercedes-Benz GLE, набравшие 10 и 7,5 балла соответственно. Отсутствие дополнительной системы безопасности не позволило BMW X1 занять первое место при равном количестве баллов с Audi Q7.
Как пишет издание, вслед за тройкой лидеров идут Hyundai Santa Fe и Mazda CX-5 . Стоимость любого автомобиля из рейтинга превышает 1,3 миллиона рублей.