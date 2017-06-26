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Posted 26 июня 2017, 09:10

Published 26 июня 2017, 09:10

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Рейтинг самых безопасных авто класса SUV в России составили эксперты

26 июня 2017, 09:10
Пятерку самых безопасных кроссоверов на российских трассах составили специалисты, эти сведения опубликовали "Актуальные новости".

"Победителем рейтинга стал Audi Q7, набравший по индексу безопасности 10 баллов", - сказано в публикации.

На втором и третьем местах расположились BMW X1 и Mercedes-Benz GLE, набравшие 10 и 7,5 балла соответственно. Отсутствие дополнительной системы безопасности не позволило BMW X1 занять первое место при равном количестве баллов с Audi Q7.

Как пишет издание, вслед за тройкой лидеров идут Hyundai Santa Fe и Mazda CX-5 . Стоимость любого автомобиля из рейтинга превышает 1,3 миллиона рублей.

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