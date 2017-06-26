Ростов вошел в десятку городов России по доле иномарок в объеме автопарка

Также в топ-5 городов-миллионников с самой большой долей зарегистрированных иномарок вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск. В среднем по России доля иномарок в автопарке легковушек не превышает 59%. Аналитики связывают такую большую долю автомобилей иностранных марок во многих крупных городах с более высоким уровнем жизни, чем в целом по стране.