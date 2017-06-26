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Posted 26 июня 2017, 06:56

Published 26 июня 2017, 06:56

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Ростов вошел в десятку городов России по доле иномарок в объеме автопарка

26 июня 2017, 06:56
Ростов-на-Дону занял шестую строчку в списке городов-миллионников по доле иностранных автомобилей в общем объеме автопарка, говорится в сообщении autostat.ru.

На сегодняшний день в южной столице насчитывается 319,2 тысячи автомобилей, из которых 70,7% составляют иномарки. Наибольшая доля легковушек иностранных марок отмечена в Москвеоколо 80,2%.

Также в топ-5 городов-миллионников с самой большой долей зарегистрированных иномарок вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск. В среднем по России доля иномарок в автопарке легковушек не превышает 59%. Аналитики связывают такую большую долю автомобилей иностранных марок во многих крупных городах с более высоким уровнем жизни, чем в целом по стране.

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