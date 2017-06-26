Ростовская область не решит проблемы ЖКХ без инвесторов — губернатор

Posted 26 июня 2017, 13:17
Published 26 июня 2017, 13:17
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Износ коммунальных сетей по-прежнему высок. Без активного привлечения частных инвестиций его преодолеть будет очень непросто, задача выглядит невозможной", – рассказал он.
По данным губернатора, в Ростове и городах области регулярно происходят отключения воды по причине неисправности теплосетей. Известно также, что долг теплоснабжающих компаний за природный газ в 2017 году вырос и составил на 1 марта почти 700 миллионов рублей.
"В 2016 году было заключено 16 концессионных соглашений, общее их число достигло 76", – добавил губернатор.
Напомним, концессия – распространенная форма государственно-частного партнерства, по которой государственное имущество передается частному инвестору на определенный срок. Инвестор при этом должен осуществить строительство (реконструкцию) переданного имущества, а также имеет право получать доход от его использования.