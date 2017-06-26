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Posted 26 июня 2017, 13:17

Published 26 июня 2017, 13:17

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовская область не решит проблемы ЖКХ без инвесторов — губернатор

26 июня 2017, 13:17
Степень износа коммунальных сетей столь высока, что требует частных инвестиций на ремонт, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Износ коммунальных сетей по-прежнему высок. Без активного привлечения частных инвестиций его преодолеть будет очень непросто, задача выглядит невозможной", – рассказал он.

По данным губернатора, в Ростове и городах области регулярно происходят отключения воды по причине неисправности теплосетей. Известно также, что долг теплоснабжающих компаний за природный газ в 2017 году вырос и составил на 1 марта почти 700 миллионов рублей.

"В 2016 году было заключено 16 концессионных соглашений, общее их число достигло 76", – добавил губернатор.

Напомним, концессия – распространенная форма государственно-частного партнерства, по которой государственное имущество передается частному инвестору на определенный срок. Инвестор при этом должен осуществить строительство (реконструкцию) переданного имущества, а также имеет право получать доход от его использования.

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