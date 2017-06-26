Ростовские браконьеры за полгода лишились 240 лодок

"У нарушителей природоохранного законодательства в 2017 году уже изъято более 240 транспортных средств, более 20 тысяч орудий лова, более 8 тонн водно-биологических ресурсов", – отметил он.
В результате проведенных мероприятий в 2016 году, было выявлено более 1700 административных правонарушений, изъято более 12 тысяч орудий лова, 220 единиц транспортных средств и около 6 тонн водно-биологических ресурсов, добавил спикер.
"Все показатели, таким образом, значительно или хотя бы незначительно возросли в 2017 году по сравнению с 2016 годом", - подытожил Бахолдин.