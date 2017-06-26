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Ростовские браконьеры за полгода лишились 240 лодок

26 июня 2017, 10:01
Более 240 транспортных средств изъяли с начала года у рыбаков-браконьеров Ростовской области, рассказал врио руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Юрий Бахолдин.

"У нарушителей природоохранного законодательства в 2017 году уже изъято более 240 транспортных средств, более 20 тысяч орудий лова, более 8 тонн водно-биологических ресурсов", – отметил он.

В результате проведенных мероприятий в 2016 году, было выявлено более 1700 административных правонарушений, изъято более 12 тысяч орудий лова, 220 единиц транспортных средств и около 6 тонн водно-биологических ресурсов, добавил спикер.

"Все показатели, таким образом, значительно или хотя бы незначительно возросли в 2017 году по сравнению с 2016 годом", - подытожил Бахолдин.

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