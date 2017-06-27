Facebook планирует снимать сериалы

Социальная сеть намерена потратить до $3 миллионов за эпизод. Примерно такие же расходы несут кабельные телеканалы, создающие качественные шоу. Кроме того, Facebook заинтересован в производстве короткометражных роликов без сценария, длительность которых не будет превышать 10 минут. Поставками такого наполнения для соцсети займутся BuzzFeed, ATTN и Refinery 29.