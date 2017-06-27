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Facebook планирует снимать сериалы

27 июня 2017, 06:23
Компания Facebook начала переговоры с несколькими киностудиями и агентствами в Голливуде по поводу создания уникального контента, пишет Lenta.ru.

По данным СМИ, соцсеть уже в ближайшие два месяца собирается начать съемки собственных телешоу. В качестве партнеров по производству уникального контента Facebook рассматривает агентства Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners.

Социальная сеть намерена потратить до $3 миллионов за эпизод. Примерно такие же расходы несут кабельные телеканалы, создающие качественные шоу. Кроме того, Facebook заинтересован в производстве короткометражных роликов без сценария, длительность которых не будет превышать 10 минут. Поставками такого наполнения для соцсети займутся BuzzFeed, ATTN и Refinery 29.

Ранее компания заявляла о том, что готовит к выпуску оригинальные еженедельные 30-минутные ролики, которые могут затронуть темы науки, стиля жизни, видеоигр, спорта и поп-культуры.

р2

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#Новости#Культура#Опросы
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