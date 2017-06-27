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Гребцы из Ростовской области победили в первенстве Европы

27 июня 2017, 17:03
Гребцы из Ростовской области стали обладателями пяти медалей на первенстве Европы, соревнования состоялись в Сербии, эти сведения опубликовала администрация донской столицы.

"Золото завоевали Максим Спесивцев, Олег Гусев и Владислав Блинцов. На втором месте оказалась Дарья Харченко. Также ростовчане выиграли еще одну серебряную медаль", - говорится в публикации. Единственную бронзу ростовчанам принес Владислав Блинцов.

По данным администрации, молодежная сборная РФ оказалась на втором месте. Ее опередили спортсмены из Украины. В соревнованиях поучаствовали свыше 800 человек. Среди них было 47 россиян.

Ранее каратистка из региона победила на Кубке мира, а донской спортсмен стал чемпионом РФ по греко-римской борьбе. Кроме того, легкоатлеты из Новочеркасска победили в первенстве ЮФО.

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