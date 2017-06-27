Предприниматели из Швеции разработали новый способ защиты iPhone от воров

Posted 27 июня 2017, 20:34
Published 27 июня 2017, 20:34
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Устройству дали название C-Safe. Отмечается, что его не нужно заряжать и не нужно синхронизировать со смартфоном. Замок состоит из двух десятков частей, которые четко взаимодействуют между собой.
Как пишет издание, устройство представляет собой две ультратонкие детали, одна из которых крепится к карману или сумке, где пользователь обычно носит смартфон. Другая часть при помощи магнита монтируется на заднюю крышку мобильного устройства.
После того, как пользователь положит смартфон в карман или сумку, части замка автоматически скрепляются между собой. Для разблокировки механизма на него необходимо резко надавить. По мнению авторов изобретения, этого воры-карманники сделать не могут.
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