В Ростове в 2017 г на содержание памятников потратят 14,5 млн руб

"В данный момент часть памятников находится на балансе компаний. Из-за этого возникают трудности с проведением мероприятий по их сохранению", - говорится в публикации.
Сейчас насчитывается свыше 800 правообладателей монументов. Поэтому требуются дополнительные ресурсы по их оформлению. Сложные техобъекты нуждаются в проведении постоянного мониторинга.
Отмечается, что очень часто владельцы памятников перестают за ними ухаживать.
В дальнейшем планируется отремонтировать пилоны мемориального комплекса в Змиевской балке и памятник Пушкину.
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