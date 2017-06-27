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В Ростове в 2017 г на содержание памятников потратят 14,5 млн руб

27 июня 2017, 17:50
В Ростове-на-Дону в текущем году на содержание монументов планируется потратить 14,5 миллиона рублей, в минувшем году на эти цели выделили 17,1 миллиона рублей, информирует во вторник горадминистрация.

"В данный момент часть памятников находится на балансе компаний. Из-за этого возникают трудности с проведением мероприятий по их сохранению", - говорится в публикации.

Сейчас насчитывается свыше 800 правообладателей монументов. Поэтому требуются дополнительные ресурсы по их оформлению. Сложные техобъекты нуждаются в проведении постоянного мониторинга.

Отмечается, что очень часто владельцы памятников перестают за ними ухаживать.

В дальнейшем планируется отремонтировать пилоны мемориального комплекса в Змиевской балке и памятник Пушкину.

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