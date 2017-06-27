В Ростове в 2017 г на содержание памятников потратят 14,5 млн руб

В Ростове-на-Дону в текущем году на содержание монументов планируется потратить 14,5 миллиона рублей, в минувшем году на эти цели выделили 17,1 миллиона рублей, информирует во вторник горадминистрация.

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