rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июня 2017, 10:21

Published 27 июня 2017, 10:21

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Жительница Ростова попала на шоу "Перезагрузка" после измен мужа

27 июня 2017, 10:21
В воскресенье на ТНТ выйдет в эфир выпуск шоу "Перезагрузка" с участием жительницы Ростова-на-Дону Светланы Михайловой, анонс передачи можно увидеть на сайте телеканала.

Ранее сообщалось о проведении в Ростове-на-Дону кастинга на шоу "Перезагрузка". Организаторы мероприятия приглашали девушек со сложной судьбой, недовольных своей внешностью. Из сообщений в СМИ известно, что по итогам кастинга создатели шоу отобрали четырех ростовчанок — 29-летнюю Светлану, 35-летнюю Олесю, 35-летнюю Елену и 30-летнюю Анастасию.

Согласно анонсу, первый эфир с участием жительницы Ростова зрители увидят уже в это воскресенье 2 июля. Отмечается, что Светлана расскажет о своем муже, который долгое время ей изменял, а также жил на ее деньги, пока она выплачивала кредит.

р2

Вы смотрите шоу "Перезагрузка"?
Проголосовало: 0 чел.
#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика