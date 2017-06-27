Жительница Ростова попала на шоу "Перезагрузка" после измен мужа

Согласно анонсу, первый эфир с участием жительницы Ростова зрители увидят уже в это воскресенье 2 июля. Отмечается, что Светлана расскажет о своем муже, который долгое время ей изменял, а также жил на ее деньги, пока она выплачивала кредит.