Жительница Ростова попала на шоу "Перезагрузка" после измен мужа

Posted 27 июня 2017, 10:21
Published 27 июня 2017, 10:21
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Ранее сообщалось о проведении в Ростове-на-Дону кастинга на шоу "Перезагрузка". Организаторы мероприятия приглашали девушек со сложной судьбой, недовольных своей внешностью. Из сообщений в СМИ известно, что по итогам кастинга создатели шоу отобрали четырех ростовчанок — 29-летнюю Светлану, 35-летнюю Олесю, 35-летнюю Елену и 30-летнюю Анастасию.
Согласно анонсу, первый эфир с участием жительницы Ростова зрители увидят уже в это воскресенье 2 июля. Отмечается, что Светлана расскажет о своем муже, который долгое время ей изменял, а также жил на ее деньги, пока она выплачивала кредит.
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