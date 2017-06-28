Власти Дона определят перевозчика к аэропорту Платов летом этого года

Автобусы большой вместимости будут ходить в аэропорт каждые полчаса от Привокзальной площади (по Красноармейской, Шолохова и М-4 «Дон») и Сельмаша (по Менжинского, Орской, Алябьева и Южному подъезду). Также каждые 10-15 минут будут курсировать маршрутки.