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Власти Дона определят перевозчика к аэропорту Платов летом этого года

28 июня 2017, 15:47
Автобусного перевозчика, который будет осуществлять перевозки пассажиров к аэропортовому комплексу Платов, определят в третьем квартале текущего года, сообщил RostovGazeta первый замминистра транспорта Ростовской области Василий Гойда.

Автобусы большой вместимости будут ходить в аэропорт каждые полчаса от Привокзальной площади (по Красноармейской, Шолохова и М-4 «Дон») и Сельмаша (по Менжинского, Орской, Алябьева и Южному подъезду). Также каждые 10-15 минут будут курсировать маршрутки.

"Новый аэропорт должен быть связан бесперебойным транспортным сообщением с городом. К моменту открытия аэропортового комплекса Платов министерством транспорта Ростовской области будут инициированы конкурсные процедуры по определению перевозчиков, за которыми будет закреплено обслуживание указанных маршрутов. Определение перевозчика запланировано на 3 квартал 2017 года", - говорит замминистра.

От запуска скоростной электрички или аэроэкспресса к аэропорту Платов в Ростове отказались.

Сколько, на ваш взгляд, должен занимать путь до аэропорта?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество#Опросы
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