Власти Дона определят перевозчика к аэропорту Платов летом этого года

Автобусы большой вместимости будут ходить в аэропорт каждые полчаса от Привокзальной площади (по Красноармейской, Шолохова и М-4 «Дон») и Сельмаша (по Менжинского, Орской, Алябьева и Южному подъезду). Также каждые 10-15 минут будут курсировать маршрутки.
"Новый аэропорт должен быть связан бесперебойным транспортным сообщением с городом. К моменту открытия аэропортового комплекса Платов министерством транспорта Ростовской области будут инициированы конкурсные процедуры по определению перевозчиков, за которыми будет закреплено обслуживание указанных маршрутов. Определение перевозчика запланировано на 3 квартал 2017 года", - говорит замминистра.
От запуска скоростной электрички или аэроэкспресса к аэропорту Платов в Ростове отказались.