Джазовый open-air организовали студенты колледжа в Ростове

"Фестиваль проходит уже четвертый год в стенах Донской публичной библиотеки. В этот раз мы решили организовать концерт на открытом воздухе, чтобы его смогли увидеть большое количество людей. Джаз – это уровневая музыка, она должна звучать для людей", - говорит руководитель проекта "Библиоджаз" Адам Терацуян.