Джазовый open-air организовали студенты колледжа в Ростове

Выступление джазовых исполнителей проходило перед Донской публичной библиотекой. Профессиональные музыканты и студенты исполнили известные композиции. Уличный концерт, по словам организаторов, собрал сотни человек.
"Фестиваль проходит уже четвертый год в стенах Донской публичной библиотеки. В этот раз мы решили организовать концерт на открытом воздухе, чтобы его смогли увидеть большое количество людей. Джаз – это уровневая музыка, она должна звучать для людей", - говорит руководитель проекта "Библиоджаз" Адам Терацуян.
Ранее в городе также состоялся французский фестиваль "Праздник музыки", на котором ростовские музыканты и кавер-группы исполнили классические и современные композиции на различных открытых площадках города: у креативного пространства, банка, Зональной и Публичной библиотек, на Центральном рынке.