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IPad и MacBook возглавили список вредных для окружающей среды гаджетов

29 июня 2017, 03:42
Общественная организация Greenpeace составила список гаджетов, которые наносят самый большой вред окружающей среде, пишет planet-today.ru.

Для своего исследования экологи проверили более 40 моделей гаджетов самых популярных брендов. Оказалось, что наибольший вред окружающей среде наносят устройства, произведнные под маркой Dell и HP. Возглавили рейтинг самых вредных гаджетов смартфоны, ноутбуки и планшетные компьютеры Samsung, LG и Apple.

По мнению специалистов, эти производители используют сложные технологии и материалы. Это приводит к тому, что такую технику все сложнее ремонтировать и чаще всего, в случае поломки, пользователю проще утилизировать гаджет и приобрести новый.

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