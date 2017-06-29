IPad и MacBook возглавили список вредных для окружающей среды гаджетов

Для своего исследования экологи проверили более 40 моделей гаджетов самых популярных брендов. Оказалось, что наибольший вред окружающей среде наносят устройства, произведнные под маркой Dell и HP. Возглавили рейтинг самых вредных гаджетов смартфоны, ноутбуки и планшетные компьютеры Samsung, LG и Apple.
По мнению специалистов, эти производители используют сложные технологии и материалы. Это приводит к тому, что такую технику все сложнее ремонтировать и чаще всего, в случае поломки, пользователю проще утилизировать гаджет и приобрести новый.
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