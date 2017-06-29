Клип ростовской пенсионерки вызвал споры горожан в Сети

Posted 29 июня 2017, 10:18
Published 29 июня 2017, 10:18
Modified 7 марта, 22:35
Updated 7 марта, 22:35
Автор и исполнительница Алла Пиксель в ярко-красном платье призналась в ролике в любви к Ростову. Она спела песню, стоя в воде Дона.
Особое возмущение горожан вызвали слова "В Ростове обманут, каждый ростовчанин – это плут". Клип уже назвали антирекламой и сравнили с "Неприкасаемыми" Гарика Сукачева.
Среди юзеров нашлись и те, кто спокойно отнесся к песне, прокомментировав, что "каждый имеет право на самовыражение".
Напомним, ранее ростовские курсанты сняли клип ко Дню Победы.
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