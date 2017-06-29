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Posted 29 июня 2017, 10:18

Published 29 июня 2017, 10:18

Modified 7 марта, 22:35

Updated 7 марта, 22:35

Клип ростовской пенсионерки вызвал споры горожан в Сети

29 июня 2017, 10:18
Песня о столице Южного федерального округа под названием "Я с Ростова" появилась на канале You Tube.

Автор и исполнительница Алла Пиксель в ярко-красном платье призналась в ролике в любви к Ростову. Она спела песню, стоя в воде Дона.

Особое возмущение горожан вызвали слова "В Ростове обманут, каждый ростовчанин – это плут". Клип уже назвали антирекламой и сравнили с "Неприкасаемыми" Гарика Сукачева.

Среди юзеров нашлись и те, кто спокойно отнесся к песне, прокомментировав, что "каждый имеет право на самовыражение".

Напомним, ранее ростовские курсанты сняли клип ко Дню Победы.

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