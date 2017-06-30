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Пловчиху из Волгодонска Ефимову будет тренировать чемпион из ЮАР

30 июня 2017, 11:18
Тренерский состав команды по плаванию Efimova Team спортсменки из Ростовской области Юлии Ефимовой пополнил олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и экс-рекордсмен мира Роланд Шуман, об этом девушка написала в своем Facebook.

Отмечается, что не так давно завершивший свою карьеру спортсмен из ЮАР согласился перейти в российскую команду Efimova Team в качестве тренера из-за Юлии Ефимовой. Роланд Шуман присоединится к профессиональной команде перед чемпионатом мира по водным видам спорта, который пройдет во второй половине июля в Будапеште (Венгрия).

Напомним, что трехкратный призер Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова создала профессиональную команду по плаванию Efimova Team чтобы быть уверенной в подготовке к Олимпиаде-2020 в Токио.

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