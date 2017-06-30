Пловчиху из Волгодонска Ефимову будет тренировать чемпион из ЮАР

Отмечается, что не так давно завершивший свою карьеру спортсмен из ЮАР согласился перейти в российскую команду Efimova Team в качестве тренера из-за Юлии Ефимовой. Роланд Шуман присоединится к профессиональной команде перед чемпионатом мира по водным видам спорта, который пройдет во второй половине июля в Будапеште (Венгрия).