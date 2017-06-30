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Шоумен Тимур Родригез сочинил рэп после посещения Ростова

30 июня 2017, 13:09
Известный резидент Comedy Club Тимур Родригез поделился с поклонниками своими впечатлениями о посещении Ростова-на-Дону, видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Родригез рассказал, что сочинил песню о южной столице, в которой побывал в качестве ведущего общегородского выпускного. Видео исполнителя попало в Сеть. Он признался, что ему понравились ростовчанки, отметив, что в городе "все девицы грудасты". Также резидент Comedy Club назвал Ростов столицей русского рэпа. Согласно комментариям, поклонники Родригеза из других регионов страны после просмотра видеоролика пожелали посетить Ростов-на-Дону.

За короткое время видео посмотрели более 68,7 тысячи пользователей.

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#Новости#Анна Петрова#Культура#Опросы
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