Шоумен Тимур Родригез сочинил рэп после посещения Ростова

Родригез рассказал, что сочинил песню о южной столице, в которой побывал в качестве ведущего общегородского выпускного. Видео исполнителя попало в Сеть. Он признался, что ему понравились ростовчанки, отметив, что в городе "все девицы грудасты". Также резидент Comedy Club назвал Ростов столицей русского рэпа. Согласно комментариям, поклонники Родригеза из других регионов страны после просмотра видеоролика пожелали посетить Ростов-на-Дону.