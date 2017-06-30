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В Ростове из-за коммунальной аварии затопило площадь Страны Советов

30 июня 2017, 15:55
В Ростове-на-Дону из-за повреждения водопровода на улице Ленина площадь Страны Советов оказалась затоплена водой, говорится в сообщении городской администрации.

На место коммунальной аварии прибыли сотрудники "Ростовводоканала", которые незамедлительно приступили к устранению последствий. Сейчас рабочая бригада откачивает воду помпой и устраняет повреждение водопровода.

Водоснабжение потребителей в этом районе города из-за аварии не прекращалось. В администрации также отметили, что все ремонтные работы будут завершены к 17.00.

Между тем, пользователи в социальных сетях отметили, что в настоящее время в Ростове затопило улицу Международную и Портовую на Западном жилом массиве.

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#Новости#Происшествия
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