Японский дизайнер заявил о массовом производстве водолазки Стива Джобса

Напомним, что Стив Джобс появлялся на всех презентациях новых продуктов Apple в черной водолазке и простых джинсах, чтобы не отвлекать внимание слушателей от основной задачи мероприятия. Черная водолазка стала своеобразной визитной карточкой Джобса, который всегда придерживался довольно простого стиля в одежде.