Японский дизайнер заявил о массовом производстве водолазки Стива Джобса

Напомним, что Стив Джобс появлялся на всех презентациях новых продуктов Apple в черной водолазке и простых джинсах, чтобы не отвлекать внимание слушателей от основной задачи мероприятия. Черная водолазка стала своеобразной визитной карточкой Джобса, который всегда придерживался довольно простого стиля в одежде.
Иессей Мияке собирается немного доработать дизайн водолазки, чтобы сделать ее более утонченной. Дизайнер заявил, что в крое сохранится высокая линия плеч, но талия будет более зауженной. Стоимость водолазки на розничном рынке составит $270.
р2