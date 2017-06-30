rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Японский дизайнер заявил о массовом производстве водолазки Стива Джобса

30 июня 2017, 16:32
Японский дизайнер одежды Иессей Мияке планирует запустить массовое производство черной водолазке, разработанной специально для Стива Джобса, пишет "Рамблер.Новости".

Напомним, что Стив Джобс появлялся на всех презентациях новых продуктов Apple в черной водолазке и простых джинсах, чтобы не отвлекать внимание слушателей от основной задачи мероприятия. Черная водолазка стала своеобразной визитной карточкой Джобса, который всегда придерживался довольно простого стиля в одежде.

Иессей Мияке собирается немного доработать дизайн водолазки, чтобы сделать ее более утонченной. Дизайнер заявил, что в крое сохранится высокая линия плеч, но талия будет более зауженной. Стоимость водолазки на розничном рынке составит $270.

р2

Вы бы купили черную водолазку Стива Джобса?
Материалы по теме
Apple тянет с созданием iPhone 8Apple почистила магазин App Store от сотни тысяч приложений
#Новости#Технологии#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00