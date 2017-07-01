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Штат водолазов расширят в Ростове

1 июля 2017, 14:29
В Ростове расширить штат водолазов поручил заместитель главы администрации Ростова Александр Скрябин, передает корреспондент RostovGazeta.

В ходе внеочередного заседания городской комиссии по делам несовершеннолетних начальник департамента ГО и ЧС Александр Наумов сообщил, что поиски под водой должны проводить три человека: один водолаз погружается, второй - занимается управлением, третий - нужен для страховки. "Водолаз не может спускаться под воду в одиночестве по требованиям техники безопасности", - отметил он. Сбор рабочей группы, по словам Наумова, сегодня может занять до часа. "В штате есть группа водолазов, но их всего трое", - заметил спикер. Наумов сказал, что каждый день держать дежурную группу при таком количестве водолазов нельзя.

"Поручение будет включено в перечень", - заявил Скрябин.

Наумов сообщил, что с начала купального сезона на водоемах Ростова утонуло три человека, в том числе два ребенка. Он призывает не оставлять детей на воде без присмотра старших.

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