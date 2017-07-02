ФК "Ростов" проиграл на сборах "Кукеси"

"Почти всю игру ростовчане владели инициативой. Однако соперники смогли реализовать единственную возможность", - говорится в публикации.
Гол был забит в первом тайме. Игрок "Кукеси" пробил с 10 метров в угол ворот ростовчан.
Ранее ростовский клуб покинули тренер Курбан Бердыев и множество игроков, в том числе два голкипера. В результате в команду набрали новых футболистов. Главным тренером стал Леонид Кучук. Далее команда сразу проиграла два матча.
Сейчас ростовчане находятся на сборах в Австрии.
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