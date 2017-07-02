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ФК "Ростов" проиграл на сборах "Кукеси"

2 июля 2017, 20:49
Футбольный клуб "Ростов" в воскресенье потерпел поражение в матче против албанской команды "Кукеси", итоговый счет - 0:1, сообщается на сайте клуба.

"Почти всю игру ростовчане владели инициативой. Однако соперники смогли реализовать единственную возможность", - говорится в публикации.

Гол был забит в первом тайме. Игрок "Кукеси" пробил с 10 метров в угол ворот ростовчан.

Ранее ростовский клуб покинули тренер Курбан Бердыев и множество игроков, в том числе два голкипера. В результате в команду набрали новых футболистов. Главным тренером стал Леонид Кучук. Далее команда сразу проиграла два матча.

Сейчас ростовчане находятся на сборах в Австрии.

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