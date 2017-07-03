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Posted 3 июля 2017, 10:11

Published 3 июля 2017, 10:11

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Дагестанец осужден на 9 лет в Ростове за желание установить халифат в РФ

3 июля 2017, 10:11
Житель Дагестана Хирамагомед Магомедов, вовлекавший людей в запрещенную в России террористическую организацию "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в понедельник приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к девяти годам лишения свободы строгого режима, сообщила RostovGazeta пресс-секретарь суда Алена Катькало.

По данным следствия, Магомедов в 2008 году вступил в ряды "Партии исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", целью которой является устранение неисламских правительств и установление исламского государства "Всемирный исламский Халифат" на территории России. Осужденный распространял идеологию партии на территории Дагестана, вовлекал в нее новых участников, создавая условия для насильственного изменения конституционного строя РФ путем создания на ее территории теократического государства. Свою вину осужденный признал частично.

"В соответствии с приговором Северо-Кавказского окружного военного суда, Магомедов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в колонии строгого режима", - пояснила Катькало.

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