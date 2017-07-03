Дагестанец осужден на 9 лет в Ростове за желание установить халифат в РФ

По данным следствия, Магомедов в 2008 году вступил в ряды "Партии исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", целью которой является устранение неисламских правительств и установление исламского государства "Всемирный исламский Халифат" на территории России. Осужденный распространял идеологию партии на территории Дагестана, вовлекал в нее новых участников, создавая условия для насильственного изменения конституционного строя РФ путем создания на ее территории теократического государства. Свою вину осужденный признал частично.