Дагестанец осужден на 9 лет в Ростове за желание установить халифат в РФ

Posted 3 июля 2017, 10:11
Published 3 июля 2017, 10:11
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
По данным следствия, Магомедов в 2008 году вступил в ряды "Партии исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", целью которой является устранение неисламских правительств и установление исламского государства "Всемирный исламский Халифат" на территории России. Осужденный распространял идеологию партии на территории Дагестана, вовлекал в нее новых участников, создавая условия для насильственного изменения конституционного строя РФ путем создания на ее территории теократического государства. Свою вину осужденный признал частично.
"В соответствии с приговором Северо-Кавказского окружного военного суда, Магомедов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в колонии строгого режима", - пояснила Катькало.