Карантин по бруцеллезу снят в одном из районов Ростовской области

Напомним, что ветеринары диагностировали бруцеллез у шести коров в крестьянско-фермерском хозяйстве в Никольского сельского поселения во время планового осмотра животных.
По информации СББЖ, владелец больных животных оказывал содействие в предотвращении распространения опасного заболевания. Руководитель КФХ своевременно предоставил скот на обследование, контролировал состояние здоровья животных.
На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано три неблагополучных населенных пункта по бруцеллезу.