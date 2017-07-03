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Карантин по бруцеллезу снят в одном из районов Ростовской области

3 июля 2017, 16:06
В Заветинском районе Ростовской области ветеринары сняли все ограничения, связанные со вспышкой опасной инфекции в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает региональная станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ).

Напомним, что ветеринары диагностировали бруцеллез у шести коров в крестьянско-фермерском хозяйстве в Никольского сельского поселения во время планового осмотра животных.

По информации СББЖ, владелец больных животных оказывал содействие в предотвращении распространения опасного заболевания. Руководитель КФХ своевременно предоставил скот на обследование, контролировал состояние здоровья животных.

На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано три неблагополучных населенных пункта по бруцеллезу.

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