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Коллекция монет ростовского "Стелла-Банка" уйдет с молотка

4 июля 2017, 15:22
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на продажу коллекцию монет, принадлежащую лишенному лицензии "Стелла-Банку", зарегистрированному в Ростове-на-Дону, следует из сообщения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Речь идет о 55 лотах, общая стоимость которых составляет свыше 4,7 миллиона рублей. В каталоге, опубликованном вместе с документами, содержится информация о более 150 видах различных серебряных и золотых монет, выпущенных с 2005 по 2016 годы. Стоимость каждого из лотов колеблется от 57 до 118 тысяч рублей.

Торги пройдут по форме открытого аукциона 14 августа 2017 года на одной из электронных площадок.

Напомним, что лишенный 14 апреля лицензии "Стелла-банк" был признан банкротом в июне 2016 года.

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#Новости#Экономика#Опросы
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