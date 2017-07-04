Коллекция монет ростовского "Стелла-Банка" уйдет с молотка

Речь идет о 55 лотах, общая стоимость которых составляет свыше 4,7 миллиона рублей. В каталоге, опубликованном вместе с документами, содержится информация о более 150 видах различных серебряных и золотых монет, выпущенных с 2005 по 2016 годы. Стоимость каждого из лотов колеблется от 57 до 118 тысяч рублей.