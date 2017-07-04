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Posted 4 июля 2017, 20:23

Published 4 июля 2017, 20:23

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Mercedes-Benz начал сборку нового седана S-Class‍

4 июля 2017, 20:23
Автопроизводитель Mercedes-Benz начал серийное изготовление седана S-Class, информирует портал "Экономика сегодня".

"У модели есть система автономного вождения. Она помогла доехать с территории предприятия до погрузочной зоны. Расстояние составило 1,5 километра", - говорится в публикации.

Отмечается, что в модели S560 находился топ-менеджер компании. Однако машиной он не управлял.

Нововведение уже запатентовано. Издание пишет, что в планах предприятия создать авто, которое само доберется до дома покупателя.

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