Mercedes-Benz начал сборку нового седана S-Class‍

Posted 4 июля 2017, 20:23
Published 4 июля 2017, 20:23
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"У модели есть система автономного вождения. Она помогла доехать с территории предприятия до погрузочной зоны. Расстояние составило 1,5 километра", - говорится в публикации.
Отмечается, что в модели S560 находился топ-менеджер компании. Однако машиной он не управлял.
Нововведение уже запатентовано. Издание пишет, что в планах предприятия создать авто, которое само доберется до дома покупателя.
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