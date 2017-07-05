Объем премий донским медалистам Олимпийских игр увеличен на 33%

"Всего за медали, завоеванные в Рио-де-Жанейро, из средств областного бюджета выплачено премий спортсменам и их тренерам в размере 42,2 миллиона рублей. Олимпийцам - 27,6 миллионов рублей, паралимпийцам - 14,5 миллионов рублей. Объем премиальных увеличен на 33%",- сообщил данные министр. Он отметил, что в Рио-де-Жанейро удалось завоевать девять медалей, из которых семь золотых, две серебряные. "По общему количеству медалей Ростовская область заняла третье место после Москвы и Московской области", - добавил Аракелян