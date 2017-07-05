rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля 2017, 12:12

Published 5 июля 2017, 12:12

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Объем премий донским медалистам Олимпийских игр увеличен на 33%

5 июля 2017, 12:12
В Ростовской области размер премиальных выплат медалистам Олимпийских игр увеличен на 33% - до 42,2 миллионов рублей, сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

"Всего за медали, завоеванные в Рио-де-Жанейро, из средств областного бюджета выплачено премий спортсменам и их тренерам в размере 42,2 миллиона рублей. Олимпийцам - 27,6 миллионов рублей, паралимпийцам - 14,5 миллионов рублей. Объем премиальных увеличен на 33%",- сообщил данные министр. Он отметил, что в Рио-де-Жанейро удалось завоевать девять медалей, из которых семь золотых, две серебряные. "По общему количеству медалей Ростовская область заняла третье место после Москвы и Московской области", - добавил Аракелян

Он отметил, что на олимпиаде в Рио-де-Жанейро приняли участие 14 спортсменов, что на 11 меньше, чем в Пекине.

Вам когда-нибудь платили за спортивные достижения?
Проголосовало: 0 чел.
#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика