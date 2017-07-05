Россия и Китай готовят совместные спортивные проекты

Прежде всего, Россия готова поделиться с Поднебесной опытом проведения зимних Олимпийских игр, который может пригодиться китайским коллегам в ходе подготовки к Олимпиаде в Пекине в 2022 году. В частности, российские специалисты готовы принять участие в популяризации зимних видов спорта в КНР. По словам генерального директора компании Eventica и издателя газеты "Советский Спорт" Сергея Колушева, в настоящее время уже намечена программа, направленная на развитие фигурного катания. Кроме того, после успеха китайской "Куньлунь Ред Стар" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, команды КНР при участии российской стороны сыграют в ВХЛ и Молодежной хоккейной лиге.