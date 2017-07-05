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Россия и Китай готовят совместные спортивные проекты

5 июля 2017, 13:16
РФ и КНР готовы к сотрудничеству в области спорта, к этому мнению пришли участники XI пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, говорится в сообщении компании Eventica.
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ЧМ-2018

Прежде всего, Россия готова поделиться с Поднебесной опытом проведения зимних Олимпийских игр, который может пригодиться китайским коллегам в ходе подготовки к Олимпиаде в Пекине в 2022 году. В частности, российские специалисты готовы принять участие в популяризации зимних видов спорта в КНР. По словам генерального директора компании Eventica и издателя газеты "Советский Спорт" Сергея Колушева, в настоящее время уже намечена программа, направленная на развитие фигурного катания. Кроме того, после успеха китайской "Куньлунь Ред Стар" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, команды КНР при участии российской стороны сыграют в ВХЛ и Молодежной хоккейной лиге.

Также Россия готова оказать содействие в развитии футбола. В ходе мундиаля в 2018 году в нашей стране будет реализован проект "Дом Китая", благодаря которому гости ЧМ смогут прочувствовать культуру этой страны и познакомятся с ее спортивным потенциалом.

Кроме того, страны планируют сотрудничать в области продвижения идей здорового образа жизни и физической культуры в массы. По мнению разработчиков программы, это позволит нашим народам лучше понимать друг друга.

В завершении мероприятия президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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#Новости#ЧМ-2018#Анна Петрова#Спорт#Опросы
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