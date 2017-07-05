Ростовская область планирует получить 15 медалей на Олимпиаде в Токио

"Министерство спорта региона ставит перед собой задачу завоевать на Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года 15 медалей различного достоинства", - сказал Аракелян.
Он отметил, что на сегодняшний день в расширенный список кандидатов-участников Олимпийских игр - 2020 от Ростовской области включен 81 человек. "Из них 43 человека - мужчины, 38 женщин. Включены в список спортсмены по 20 видам спорта. Членами основного состава сборной России являются 60% спортсменов", - уточнил министр.
"Вступить в борьбу за право попадание в национальную сборную способны 17 паралимпийцев по трем видам спорта: десять мужчин, семь женщин. Они представляют четыре муниципальных образования", - сообщил Аракелян.
Напомним, на Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро донские спортсмены выиграли девять медалей, семь из которых были золотыми, две - серебряными. По общему количеству медалей Ростовская область заняла третье место после Москвы и Московской области.