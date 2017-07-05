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Ростовская область планирует получить 15 медалей на Олимпиаде в Токио

5 июля 2017, 15:12
Министерство спорта Ростовской области планирует завоевать на Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года 15 медалей, сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

"Министерство спорта региона ставит перед собой задачу завоевать на Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года 15 медалей различного достоинства", - сказал Аракелян.

Он отметил, что на сегодняшний день в расширенный список кандидатов-участников Олимпийских игр - 2020 от Ростовской области включен 81 человек. "Из них 43 человека - мужчины, 38 женщин. Включены в список спортсмены по 20 видам спорта. Членами основного состава сборной России являются 60% спортсменов", - уточнил министр.

"Вступить в борьбу за право попадание в национальную сборную способны 17 паралимпийцев по трем видам спорта: десять мужчин, семь женщин. Они представляют четыре муниципальных образования", - сообщил Аракелян.

Напомним, на Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро донские спортсмены выиграли девять медалей, семь из которых были золотыми, две - серебряными. По общему количеству медалей Ростовская область заняла третье место после Москвы и Московской области.

Донские спортсмены завоюют 15 медалей на Олимпийских играх - 2020?
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