Ростовская область планирует получить 15 медалей на Олимпиаде в Токио

Он отметил, что на сегодняшний день в расширенный список кандидатов-участников Олимпийских игр - 2020 от Ростовской области включен 81 человек. "Из них 43 человека - мужчины, 38 женщин. Включены в список спортсмены по 20 видам спорта. Членами основного состава сборной России являются 60% спортсменов", - уточнил министр.