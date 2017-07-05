В Ростове предложили создать восстановительный центр с криосауной

"Для того, чтобы спортсмены выступали лучше на следующих Олимпийских играх, нужно создать региональные центры. Прежде всего, это восстановительный центр с криосауной и другим медицинским оборудованием, а так же центры с обеспечением высококачественным экологически чистым питанием, психологической, общефизической подготовкой. Возможно, сейчас эти задачи кажутся фантастическими, но пройдет время, и они станут реальностью", - считает спикер.
По мнению Шляпникова, так же Ростовской области необходимо заняться развитием новых олимпийских видов спорта: каратэ, серфинга, скалолазания, скейтбординга, бейсбола.