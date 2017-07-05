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В Ростове предложили создать восстановительный центр с криосауной

5 июля 2017, 14:48
Создать для спортсменов восстановительный центр с криосауной, а так же центры с высококачественным экологически чистым питанием, психологической, общефизической подготовкой предложил во вторник директор Ростовского областного училища олимпийского резерва Андрей Шляпников, передает корреспондент RostovGazeta.

"Для того, чтобы спортсмены выступали лучше на следующих Олимпийских играх, нужно создать региональные центры. Прежде всего, это восстановительный центр с криосауной и другим медицинским оборудованием, а так же центры с обеспечением высококачественным экологически чистым питанием, психологической, общефизической подготовкой. Возможно, сейчас эти задачи кажутся фантастическими, но пройдет время, и они станут реальностью", - считает спикер.

По мнению Шляпникова, так же Ростовской области необходимо заняться развитием новых олимпийских видов спорта: каратэ, серфинга, скалолазания, скейтбординга, бейсбола.

Нужен ли такой центр региону?
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#Новости#Диана Юндина#Спорт#Опросы
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