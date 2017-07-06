Прототип автономной фуры показали в Швеции

Posted 6 июля 2017, 07:46
Published 6 июля 2017, 07:46
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"На одной зарядке машина сможет проехать 200 километров. При полной загрузке она будет весит 20 тонн", - говорится в публикации.
В данный момент идет создание системы зарядных станций для модели.
Отмечается, что к 2020 году в Швеции по дорогам будут ездить 200 таких машин. Введут в эксплуатацию фуры осенью текущего года.
Издание пишет, что авто сможет самостоятельно ехать по трассе, в городе взять на себя управление сможет человек.
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