rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля 2017, 07:46

Published 6 июля 2017, 07:46

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Прототип автономной фуры показали в Швеции

6 июля 2017, 07:46
В Швеции специалисты создали прототип беспилотного грузовика, им можно будет управлять удаленно, информирует портал Oane.ws.

"На одной зарядке машина сможет проехать 200 километров. При полной загрузке она будет весит 20 тонн", - говорится в публикации.

В данный момент идет создание системы зарядных станций для модели.

Отмечается, что к 2020 году в Швеции по дорогам будут ездить 200 таких машин. Введут в эксплуатацию фуры осенью текущего года.

Издание пишет, что авто сможет самостоятельно ехать по трассе, в городе взять на себя управление сможет человек.

р1

Вы будете покупать такой грузовик?
Проголосовало: 0 чел.
#Технологии#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика