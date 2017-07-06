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Всплеск выпадения детей из окон наблюдается в Ростове

6 июля 2017, 12:56
В городе Ростове-на-Дону участились случаи выпадения детей из окон, сообщила на пресс-конференции в четверг главный педиатр министерства здравоохранения Ростовской области Виктория Денисенко.

"По сводкам отделения экстренной и плановой консультативной помощи областной клинической больницы, только за июнь зарегистрирован рост травматизма детей до трех лет, в том числе и после падения из окон. За последнюю неделю таких происшествий произошло четыре. От выпадения детей из окна не спасает даже москитная сетка. Есть случай с летальным исходом", – говорит Денисенко.

По словам педиатра, растет также число несчастных случаев на воде, а также происшествий, при которых дети получили ожоги. За неделю произошло шесть таких прецедентов. Все они случились потому, что дети были оставлены без присмотра взрослых. "Так, 13-летний ребенок разжигал костер жидкостью для розжига, и получил ожоги 45% кожи. Теперь ему, возможно, потребуется пересадка. Двухлетний ребенок сел в кастрюлю с горячим компотом – в результате 60% кожи в ожогах. Был зафиксирован случай утопления полуторагодовалого ребенка в домашнем бассейне, когда мама отвлеклась на телефонный звонок", - рассказывает она.

Вы позволяете детям постоять у окошка?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия#Опросы
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