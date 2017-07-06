Всплеск выпадения детей из окон наблюдается в Ростове

"По сводкам отделения экстренной и плановой консультативной помощи областной клинической больницы, только за июнь зарегистрирован рост травматизма детей до трех лет, в том числе и после падения из окон. За последнюю неделю таких происшествий произошло четыре. От выпадения детей из окна не спасает даже москитная сетка. Есть случай с летальным исходом", – говорит Денисенко.
По словам педиатра, растет также число несчастных случаев на воде, а также происшествий, при которых дети получили ожоги. За неделю произошло шесть таких прецедентов. Все они случились потому, что дети были оставлены без присмотра взрослых. "Так, 13-летний ребенок разжигал костер жидкостью для розжига, и получил ожоги 45% кожи. Теперь ему, возможно, потребуется пересадка. Двухлетний ребенок сел в кастрюлю с горячим компотом – в результате 60% кожи в ожогах. Был зафиксирован случай утопления полуторагодовалого ребенка в домашнем бассейне, когда мама отвлеклась на телефонный звонок", - рассказывает она.