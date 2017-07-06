Всплеск выпадения детей из окон наблюдается в Ростове

По словам педиатра, растет также число несчастных случаев на воде, а также происшествий, при которых дети получили ожоги. За неделю произошло шесть таких прецедентов. Все они случились потому, что дети были оставлены без присмотра взрослых. "Так, 13-летний ребенок разжигал костер жидкостью для розжига, и получил ожоги 45% кожи. Теперь ему, возможно, потребуется пересадка. Двухлетний ребенок сел в кастрюлю с горячим компотом – в результате 60% кожи в ожогах. Был зафиксирован случай утопления полуторагодовалого ребенка в домашнем бассейне, когда мама отвлеклась на телефонный звонок", - рассказывает она.