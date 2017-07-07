Энергетические вампиры: вычислить и обезвредить

2. Не пускайте его в свою голову или в сердце. Не стремитесь решать его проблемы и пропускайте мимо ушей то, что он вам говорит, стараясь вытянуть силы. Не стоит также сочувствовать вампиру, даже если у него умерли все родственники разом, украли последние деньги и сгорел дом. Скорее всего, он преувеличивает свои беды или сам вполне в состоянии справиться с ними – если захочет. При попытке навязать разговор или дело ответьте такому человеку: "Я занят(а)", "Я тут ни при чем", "Мне неинтересно", "Я не хочу". Скорее всего, в вашу сторону предпримут еще несколько попыток – вам нужно их выдержать, ведь тогда вас скоро оставят в покое.