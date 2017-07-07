Энергетические вампиры: вычислить и обезвредить

1. Стремление к физическому сближению. Такие люди могут вести себя слишком раскованно: стремиться попользоваться вашими вещами или предложить в пользование свои, стараться задеть или встать при разговоре слишком близко, хлопать вас по плечу или обнимать, даже если вы недавно или плохо знакомы.
2. Стремление "залезть в душу" и загрузить вашу голову своими проблемами: женщины-вампирши часто навязываются с пустой болтовнёй или жалуются на решаемые мелочи жизни, а мужчины-вампиры скорее будут вытягивать вас на откровенность о трагедиях в личной жизни, делясь своими печалями, чтобы вызвать сочувствие или любую другую сильную эмоцию у собеседника.
Таким образом, сильнее всего эти люди стремятся к нарушению ваших личностных границ – физических, ментальных и эмоциональных.
3. Эти люди – манипуляторы: они профессионально умеют добиваться от других людей нужного поведения, вызывая в них злость, зависть, ревность, ставя в зависимое положение шантажом или обманом. Часто им нравится играть на чужих эмоциях, например, стравливать две конфликтующие стороны, и уходить от конфликта на позицию наблюдателей. Или задевать вас словами за живое и смотреть на реакцию.
4. Если вы зависите от них в чём-то по работе или в семейной жизни, им будет доставлять удовольствие вас потомить и помучить, откладывая решение насущного для вас вопроса. Как вариант, они могут всеми силами убедить, что это они, наоборот, зависят от вас, и переложить на вас гору работы по офису или по дому.
5. Они бывают придирчивы, властны, обидчивы, агрессивны, вечно печальны, беспринципны, эгоистичны, назойливы или ревнивы.
Подобное поведение начинает закладываться в людях в детском возрасте, и развивается с годами. При этом семья "вампира" (родительская, или созданная им самим) может выглядеть вполне благополучной – но это впечатление обманчиво.
Как правило, это люди с тяжелым прошлым (а обычно – и настоящим), несущие в себе множество психических (часто скрываемых, или нераспознанных ими самими) травм.
Недостаток жизненной энергии является проблемой для самого вампира, и он ощущает это, однако не хочет решать свои проблемы за свой счет и прикладывать усилия.
Прежде всего, старайтесь держаться подальше – во всех смыслах этого слова.
1. Не приближайтесь к вампиру физически – хотя в условиях нахождения в одном помещении это бывает довольно трудно. Если он все-таки подошёл – постарайтесь принять закрытую позу (руки и ноги скрещены, взгляд в сторону) или ретироваться.
2. Не пускайте его в свою голову или в сердце. Не стремитесь решать его проблемы и пропускайте мимо ушей то, что он вам говорит, стараясь вытянуть силы. Не стоит также сочувствовать вампиру, даже если у него умерли все родственники разом, украли последние деньги и сгорел дом. Скорее всего, он преувеличивает свои беды или сам вполне в состоянии справиться с ними – если захочет. При попытке навязать разговор или дело ответьте такому человеку: "Я занят(а)", "Я тут ни при чем", "Мне неинтересно", "Я не хочу". Скорее всего, в вашу сторону предпримут еще несколько попыток – вам нужно их выдержать, ведь тогда вас скоро оставят в покое.
3. Помните о самом главном: если на вас нападают вампиры – значит, вы уязвимы и сами боитесь их. Как только вы победите в себе страх испортить отношения с таким человеком, дать отпор, нарваться на месть вампира или почувствовать угрызения совести за жесткое обращение со страдающим человеком, вы станете для них недоступны и перестанете выглядеть как приманка.
Вынуждены вас огорчить: чеснок, серебро и святая вода, широко известные как средства борьбы с мифологическими вампирами, в реальной жизни вам вряд ли помогут.
А вот насчёт того, что при укусе можно самому стать вампиром, Брэм Стокер нам не соврал – вампиризм действительно заразителен. При длительном взаимодействии с подобным человеком скоро вы сами начнете страдать от постоянного дефицита энергии, и невольно переймете хищнические замашки, применяя их уже к другим людям – к тем, у кого еще есть силы, чтобы их отобрать.
Любите, цените и уважайте себя таким, какой вы есть. Занимайтесь своими делами, достигайте поставленных целей, и будьте собой – тогда ваши личные границы окрепнут, и даже самые сильные вампиры станут вам не страшны!