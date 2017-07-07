Новые экспертизы проведут по делу расстрела любовником экс-мужа ростовчанки

В начале апреля возле дома потерпевшего между новым и бывшим мужем женщины произошел конфликт. Сожитель ростовчанки достал травматический пистолет, со слов Тимошенко, и выстрелил в него несколько раз на глазах у его пятилетнего сына.
"Я разозлился и пнул его автомобиль ногами, из-за чего помял машину. Пока я лежал в больнице, он написал на меня заявление о порче имущества", - рассказывает Тимошенко.
В региональной полиции отметили, что сейчас расследуется уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", за что Тимошенко может грозить до двух лет лишения свободы.
"По заявлению второго участника конфликта полицейскими продолжается проверка, назначено дополнительное проведение ряда необходимых экспертиз. Свидетели и очевидцы конфликта опрошены", - рассказали в ведомстве.
Сам Тимошенко отправил в Генпрокуратуру РФ заявление о том, что в течение двух месяцев полиция не возбуждает дело в отношении стрелявшего.