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Поклонская опубликовала откровенное видео с участием актера из "Матильды"

7 июля 2017, 12:25
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская разместила в Сети видеоподборку ролей порнографического содержания актера Ларса Айдингера, который снялся в фильме режиссера Алексея Учителя "Матильда", эти сведения разместила "Лента.Ру".

Депутатом была опубликована подборка ролей интимного содержания. Она отметила, что Айдингер сыграл роль цесаревича Николая в "Матильде".

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что актеры, которые снимались в интимных фильмах, не потеряли свою популярность. До этого немецкий актер Айдингер заявлял, что не считает себя порноактером.

Ранее Поклонская обращалась в Генпрокуратуру РФ и просила провести проверку "Матильды". Она уверена, что кинолента может оскорбить чувства верующих.

Напомним, режиссер Алексей Учитель рассказал, что на их студию постоянно оказывается давление и в очередь выстраиваются сотрудники проверяющих учреждений.

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#Новости#Илья Ульянов#Культура#Опросы
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