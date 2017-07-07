Поклонская опубликовала откровенное видео с участием актера из "Матильды"

Депутатом была опубликована подборка ролей интимного содержания. Она отметила, что Айдингер сыграл роль цесаревича Николая в "Матильде".
Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что актеры, которые снимались в интимных фильмах, не потеряли свою популярность. До этого немецкий актер Айдингер заявлял, что не считает себя порноактером.
Ранее Поклонская обращалась в Генпрокуратуру РФ и просила провести проверку "Матильды". Она уверена, что кинолента может оскорбить чувства верующих.
Напомним, режиссер Алексей Учитель рассказал, что на их студию постоянно оказывается давление и в очередь выстраиваются сотрудники проверяющих учреждений.
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