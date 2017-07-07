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Ростовская таможня опровергла информацию об изъятии телефонов Xiaomi

7 июля 2017, 10:31
Южная оперативная таможня опровергла информацию об изъятии мобильных телефонов марки Xiaomi на границе, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после официальной презентации мобильных телефонов марки Xiaomi в России в марте этого года посылки со смартфонами, купленными не у официального представителя, а на известном китайском сайте, перестали доходить до покупателей. Их якобы изымают на границе под видом контрафактной продукции и возвращают отправителю.

Ряд ростовчан не получили посылки с телефонами китайского бренда. В "Почте России" не смогли объяснить ситуацию, направив корреспондента RostovGazeta в таможню. При этом, ограничение ввоза бытовой техники, в том числе и смартфонов, не входит в полномочия таможенных органов. Данный товар разрешен к ввозу на территорию РФ.

"В компетенцию таможенных органов входит борьба с контрабандой товаров, предметов, запрещенных или ограниченных в обороте на территории Российской Федерации. Бытовая техника любых видов не относится к данной категории, в связи с чем контроль за ее пересылкой в международных почтовых отправлениях, адресованных получателям Ростовской области, не осуществляется таможенными органами", - отметили в пресс-службе ростовской таможни.

Вы когда-либо заказывали телефон на китайском сайте?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество#Опросы
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