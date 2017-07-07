Ростовская таможня опровергла информацию об изъятии телефонов Xiaomi

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после официальной презентации мобильных телефонов марки Xiaomi в России в марте этого года посылки со смартфонами, купленными не у официального представителя, а на известном китайском сайте, перестали доходить до покупателей. Их якобы изымают на границе под видом контрафактной продукции и возвращают отправителю.