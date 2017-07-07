Ростовская таможня опровергла информацию об изъятии телефонов Xiaomi

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после официальной презентации мобильных телефонов марки Xiaomi в России в марте этого года посылки со смартфонами, купленными не у официального представителя, а на известном китайском сайте, перестали доходить до покупателей. Их якобы изымают на границе под видом контрафактной продукции и возвращают отправителю.
Ряд ростовчан не получили посылки с телефонами китайского бренда. В "Почте России" не смогли объяснить ситуацию, направив корреспондента RostovGazeta в таможню. При этом, ограничение ввоза бытовой техники, в том числе и смартфонов, не входит в полномочия таможенных органов. Данный товар разрешен к ввозу на территорию РФ.
"В компетенцию таможенных органов входит борьба с контрабандой товаров, предметов, запрещенных или ограниченных в обороте на территории Российской Федерации. Бытовая техника любых видов не относится к данной категории, в связи с чем контроль за ее пересылкой в международных почтовых отправлениях, адресованных получателям Ростовской области, не осуществляется таможенными органами", - отметили в пресс-службе ростовской таможни.