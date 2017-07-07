За 20 лет очередь в детские сады в Ростове сократилась в четыре раза

"Я отслеживаю эту проблему, начиная с 1994 года. Я помню, что на тот момент у нас 4 тысячи детей стояли в очереди в детсады только по одному Ростову. Сейчас их количество сократилось до 1 тысячи", — говорит она.
Увеличение количества дошкольных учреждений и сокращение числа детей в группах приводит к снижению детского травматизма. По словам Черкасовой, в настоящее время нанесение вреда здоровью ребенка в детских садах – единичный случай. "Чаще всего дети дошкольного возраста получают травмы и ожоги дома", - говорит она.
Напомним, на днях в детском саду города Батайска Ростовской области ребенок чуть было не задохнулся песком. Девочка упала в песочницу и вдохнула песок. Потребовалась госпитализация.