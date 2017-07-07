Зал для международных встреч борцов не могут построить в Ростовской области

"По словам президента региональной Федерации спортивной борьбы и Олимпийского чемпиона Вартареса Самургашева, в регионе, который принимает единственные в России международные юношеские соревнования борцов, до сих пор нет зала для занятий", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Ростовская область будет принимать турнир на приз братьев Самургашевых уже в 17 раз, но приличного зала для проведений соревнований такого уровня нет до сих пор.
По данным администрации, в Батайске возле лицея №3 построят зал единоборств, в котором будет 2 ковра для борьбы. Проект рассчитан на ближайшие 13 лет, в течение которых планируют решить проблему со спортивными объектами для борцов.
р3