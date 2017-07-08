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«Аэрофлот» вошел в число лидеров репутационного рейтинга компаний РФ

8 июля 2017, 12:45
«Аэрофлот» вошел в число лидеров среди российских компаний, заслуживших наивысшую репутацию в 2017 году.

Таковы результаты исследования корпоративной репутации, проведенного российской консалтинговой компанией EmCo и исследовательской фирмой Reputation Institute. «Аэрофлот» стал первым в категории «Транспорт» и занял второе место в общем списке. При этом российский национальный авиаперевозчик опередил такие крупные и известные корпорации, как Сбербанк, Газпром, S7 Airlines, Лукойл, Норникель, РЖД.

Репутационный рейтинг EmCo и Reputation Institute был составлен на основе опроса более 10 тыс. жителей России. Ведущие российские компании были ранжированы по шкале от 0 до 100. «Аэрофлот» по совокупности критериев набрал 77,7 балла. Ста баллов не набрал никто из участников рейтинга.

Исследователи перечислили основные факторы, влияющие на репутацию российских компаний: качество продукта и услуг, корпоративное управление, инновационность и корпоративная социальная ответственность. EmCo и Reputation Institute планируют совместно проводить оценку корпоративной репутации в России на ежегодной основе.

«Аэрофлот» неизменно придерживается высочайших стандартов сервиса, принципов социальной ответственности и курса на внедрение новейших цифровых технологий. Данные рейтинга EmCo и Reputation Institute подтверждают эффективность усилий национального перевозчика по постоянному совершенствованию деятельности и свидетельствуют о высокой конкурентоспособности компании.

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