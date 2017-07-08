«Аэрофлот» вошел в число лидеров репутационного рейтинга компаний РФ

Репутационный рейтинг EmCo и Reputation Institute был составлен на основе опроса более 10 тыс. жителей России. Ведущие российские компании были ранжированы по шкале от 0 до 100. «Аэрофлот» по совокупности критериев набрал 77,7 балла. Ста баллов не набрал никто из участников рейтинга.