ФК "Ростов" проиграл в Австрии со счетом 0:3

Posted 8 июля 2017, 14:37
Published 8 июля 2017, 14:37
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"В первом тайме ростовчане пропустили один мяч. Матч прошел во время сборов в Австрии", - говорится в публикации.
Это второй сбор клуба в Австрии. У "Ростова" появился новый главный тренер Леонид Кучук. При нем команда успела проиграть четыре матча и выиграть один.
Болельщики клуба считают, что череда неудач клуба связана с тем, что "Ростов" покинули множество игроков этим летом. Также из команды ушел тренер Курбан Бердыев. Он перешел в "Рубин".
В результате клуб подписал контракты с несколькими футболистами.
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