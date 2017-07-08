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Posted 8 июля 2017, 14:37

Published 8 июля 2017, 14:37

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

ФК "Ростов" проиграл в Австрии со счетом 0:3

8 июля 2017, 14:37
Футбольный клуб "Ростов" в субботу потерпел поражение в матче против команды "Блау-Вайс Линц" со счетом 0:3, эти данные разместили на сайте ростовского клуба.

"В первом тайме ростовчане пропустили один мяч. Матч прошел во время сборов в Австрии", - говорится в публикации.

Это второй сбор клуба в Австрии. У "Ростова" появился новый главный тренер Леонид Кучук. При нем команда успела проиграть четыре матча и выиграть один.

Болельщики клуба считают, что череда неудач клуба связана с тем, что "Ростов" покинули множество игроков этим летом. Также из команды ушел тренер Курбан Бердыев. Он перешел в "Рубин".

В результате клуб подписал контракты с несколькими футболистами.

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