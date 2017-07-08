Несколько дней в части Ростова будут проходить массовые отключения света

Сюжет Новости Ростова

В части Ростова-на-Дону несколько дней будут проходить отключения света из-за проведения техработ, информирует в субботу горадминистрация.

Свет выключат 10 июля на улицах Минераловодская, Никитина, Республиканская, Турксибская, Белгородская, Белорусская, в переулках Хабаровский, Полесский, Андижанский, Верхоянский, Медведицкий, Донецкий, Игарский, Днепровский. С 10 по 12 июля каждый день электричество будут выключать на улицах Скрыпника, Дранко, в переулках Верхоянский, Тобольский. Улица Евдокимова будет оставаться без света ежедневно с 10 по 14 июля. Также 11 июля свет выключат по улицам Большая Садовая, Суворова, Белорусская, Неклиновская, Минераловодская, Собино, переулкам Газетный, Малый, Семашко, Манычский, Кубанский, Хибинский, храм Святой Троицы. На улице Российской электричество не будет 11 и 12 июля. Далее 12 июля электричество выключат по улицам Ольгинская, Обливская, Полоцкая, Днепроградская, Профсоюзная, проспекте 40 лет Победы, переулкам Верхоянский, Сальский. С 12 по 14 июля каждый день света не будет на улицах Глинки, Калужская, Первая Грамши. Электричества не будет 13 июля на улицах Белорусская, Новая, Промышленная, Металлургическая, Селиванова, Ищенко, Ивахненко, Лелюшенко, Немировича-Данченко, Калитвинская, Подъездная, Шеболдаева, Минераловодская, Скачкова. Ограничения будут действовать в переулках Медведицкий, Донецкий, Игарский, Днепровский, Бакинский, Сборный, Деревообделочный, Столярный, Педагогический, Каляевский, Боевой, Орджоникидзе, Ашхабадский, Олимпийский, Чухновский. Помимо этого, электричество выключат на улицах Думенко, Зоологическая, Саратовская, Белорусская, Пятая, Шестая Кольцевая, Профсоюзная, Разина, Ясная, в переулках Кубанский, Хибинский, Квартальный, Кузбасский, Силикатный. Также 17 июля света не будет на улицах Радищева, Вторая Комбайновская, Соединяющая, Коммунальная, Просвещения, Червонноармейская, Веры Пановой, Образцовая, Активная, Физкультурная, Металлургическая, Лянде, Первая, Вторая, Третья Кизитириновская, Новомосковская, Полторацкого, Невельская, Первая, Вторая, Третья Пионерская, Коммунальная, Первая, Вторая Плановая, Автономная, в переулках Пожарный, Кецховели, Горийский. р1 У вас часто выключают свет? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.