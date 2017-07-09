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ФК "Ростов" обыграл "Брондбю" на сборах

9 июля 2017, 09:09
Футбольный клуб "Ростов" в субботу одержал победу в матче против "Брондбю" со счетом 1:0, сообщается на сайте ростовской команды.

"Матч прошел во время сборов в Австрии. Мяч в ворота закатил Александр Бухаров", - говорится в публикации.

На 59-й минуте Бухаров получил мяч от Тимофея Калачева и вышел один на один с вратарем.

Отмечается, что в воскресенье команда отправится в донскую столицу. Игроки будут готовиться к матчу с "Уралом".

В этот же день "Ростов" проиграл команде "Блау-Вайс Линц" со счетом 0:3.

Ранее у "Ростова" появился новый главный тренер Леонид Кучук. Команду покинули тренер Курбан Бердыев и несколько футболистов. Далее клуб подписал контракты с рядом игроков.

До этого "Ростов" завершил чемпионат РФ на шестой позиции.

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