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Ростовского фермера оштрафовали за нелюбовь к удобрениям

10 июля 2017, 17:02
Директора сельхозпредприятия в Куйбышевском районе Ростовской области оштрафовали за невнесение минеральных удобрений, эти сведения опубликовал региональный Россельхознадзор.

"Площадь оставшихся без удобрений земель составила около 193 гектаров", - сказано в сообщении.

Нарушителю выписали штраф размером в 50 тысяч рублей.

Отмечается, что основными нарушениями, вызываемыми отсутствием удобрений, являются снижение обменного калия и подвижного фосфора в плодородном слое почвы. Подобное снижение плодородности выявили в 33 образцах почвы, отобранных с 266 гектаров пашни.

За указанный период в регионе составили 17 протоколов, в том числе за уклонение от административных штрафов, выписанных за нарушения, выявленных органами государственного земельного надзора.

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