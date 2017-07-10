Ростовского фермера оштрафовали за нелюбовь к удобрениям

"Площадь оставшихся без удобрений земель составила около 193 гектаров", - сказано в сообщении.
Нарушителю выписали штраф размером в 50 тысяч рублей.
Отмечается, что основными нарушениями, вызываемыми отсутствием удобрений, являются снижение обменного калия и подвижного фосфора в плодородном слое почвы. Подобное снижение плодородности выявили в 33 образцах почвы, отобранных с 266 гектаров пашни.
За указанный период в регионе составили 17 протоколов, в том числе за уклонение от административных штрафов, выписанных за нарушения, выявленных органами государственного земельного надзора.
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