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Стали известны победители чемпионата по программированию VK Cup

10 июля 2017, 13:11
Финал чемпионата по программированию VK Cup 2017 прошел в Санкт-Петербурге, среди победителей поделили 2,5 миллиона рублей, информирует пресс-служба соцсети "ВКонтакте".

"В этом году в чемпионате приняли участие свыше 2,7 тысячи команд из более чем 50 стран. Финалистами также оказались бывшие и действующие чемпионы мира", - сказано в сообщении.

Уточняется, что финал прошел в штаб-квартире "ВКонтакте". В нем поучаствовали 20 команд из семи стран. Организаторы подготовили семь заданий, на которые давалось три часа.

Глава проекта Codeforces рассказал, что в финале все участники справились хотя бы с одной задачей, большинство решили три. Тем, кто занял первое место, досталось чуть более одного миллиона рублей.

Этот чемпионат проводится каждый год.

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Вы участвовали в чемпионате?
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