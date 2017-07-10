Стали известны победители чемпионата по программированию VK Cup

"В этом году в чемпионате приняли участие свыше 2,7 тысячи команд из более чем 50 стран. Финалистами также оказались бывшие и действующие чемпионы мира", - сказано в сообщении.
Уточняется, что финал прошел в штаб-квартире "ВКонтакте". В нем поучаствовали 20 команд из семи стран. Организаторы подготовили семь заданий, на которые давалось три часа.
Глава проекта Codeforces рассказал, что в финале все участники справились хотя бы с одной задачей, большинство решили три. Тем, кто занял первое место, досталось чуть более одного миллиона рублей.
Этот чемпионат проводится каждый год.
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