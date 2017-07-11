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"Евродон" возобновит работу после вспышки гриппа птиц

11 июля 2017, 09:10
В Ростовской области на производственных площадках компаний "Евродон" и "Евродон-Юг", где ранее установили карантин по птичьему гриппу, вскоре снова начнется работа, информирует правительство региона.

"В Октябрьском районе сняли карантин. За населенными пунктами, которые находятся в угрожаемой зоне, закрепили ветспециалистов. Они на регулярной основе проводят осмотр птицы и отбирают пробы для исследований", - говорится в публикации.

Отмечается, что всего было исследовано свыше 2,7 тысячи подворий. В регионе против гриппа привили почти 1,7 миллиона птиц. Кроме того, специалисты провели свыше 40 тысяч исследований проб сыворотки крови птицы.

По данным властей, в области есть угроза по распространению особо опасных и заразных болезней животных. По мнению специалистов, сдержать распространение инфекций поможет применение вакцин. В текущем году против ящура привили более 375 тысяч голов скота, против узелкового дерматита - 332 тысячи голов скота.

Напомним, в апреле в Октябрьском районе зафиксировали несколько очагов гриппа. Заболевание обнаружили в компании "Евродон". В результате были уничтожены птицы. Аналогичный инцидент возникал на предприятии в конце минувшего года. На одном из участков выращивания уничтожили порядка 160 тысяч голов молодой птицы. Компания понесла ущерб в миллиард рублей.

В мае от Россельхознадзора поступала информация, что птичий грипп обнаружили в продукции компании на прилавках девяти субъектов РФ. Далее вирус добрался и до Челябинской области.

В начале текущего года от главы отдела ветконтроля и надзора появилась информация, что в продукции компании в Чебоксарах специалисты Россельхознадзора нашли кишечную палочку, в Ростовской области дважды обнаружили антибиотики. "Евродон" оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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#Новости#Происшествия
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