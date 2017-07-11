"Евродон" возобновит работу после вспышки гриппа птиц

Напомним, в апреле в Октябрьском районе зафиксировали несколько очагов гриппа. Заболевание обнаружили в компании "Евродон". В результате были уничтожены птицы. Аналогичный инцидент возникал на предприятии в конце минувшего года. На одном из участков выращивания уничтожили порядка 160 тысяч голов молодой птицы. Компания понесла ущерб в миллиард рублей.