Группа ростовских туристов пропала под Иркутском

"Туристы собирались в спортивно-водный поход. По времени он должен был длиться около месяца и завершиться 20 июля. Группа должна была выйти на связь при переезде на реку Китой через Иркутск. Однако этого не случилось", - говорится в публикации.
Уточняется, что группа не сообщила о маршруте спасателям. Кроме того, у них при себе из средств связи только телефоны.
"При организации мероприятия были допущены нарушения. Сейчас информация о группе проверяется, - сказано в сообщении.
В готовности находится авиация.
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