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Группа ростовских туристов пропала под Иркутском

11 июля 2017, 16:43
Под Иркутском не могут найти 8 туристов, которые прибыли из Ростова-на-Дону, информирует УМЧС РФ по региону.

"Туристы собирались в спортивно-водный поход. По времени он должен был длиться около месяца и завершиться 20 июля. Группа должна была выйти на связь при переезде на реку Китой через Иркутск. Однако этого не случилось", - говорится в публикации.

Уточняется, что группа не сообщила о маршруте спасателям. Кроме того, у них при себе из средств связи только телефоны.

"При организации мероприятия были допущены нарушения. Сейчас информация о группе проверяется, - сказано в сообщении.

В готовности находится авиация.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия#Опросы
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