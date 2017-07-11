Ростовская прокуратура не обжаловала приговор по делу о хищении 470 млн руб

Напомним, Хуруджи арестовали в конце 2015 года и выпустили под залог в 5 миллионов рублей только спустя 9 месяцев. Во время рассмотрения дела прокуратура отказалась от большей части обвинений, и в мае суд Хуруджи оправдал. В настоящее время он отстаивает права предпринимателей, оказавшихся под арестом незаконно.