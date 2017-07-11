Ростовская прокуратура не обжаловала приговор по делу о хищении 470 млн руб

Напомним, Хуруджи арестовали в конце 2015 года и выпустили под залог в 5 миллионов рублей только спустя 9 месяцев. Во время рассмотрения дела прокуратура отказалась от большей части обвинений, и в мае суд Хуруджи оправдал. В настоящее время он отстаивает права предпринимателей, оказавшихся под арестом незаконно.
"Если мы оправдательный приговор не обжаловали, то не будем обжаловать и апелляционную жалобу", - отметили в пресс-службе.
В четверг состоялось рассмотрение апелляционной жалобы потерпевшей стороны в Ростовском областном суде. Суд апелляционной инстанции счел решение районного суда справедливым и оставил жалобу без удовлетворения.
"МРСК Юга" высказала свое уважение к решению суда и в официальном комментарии заявила, что рассматривала апелляцию в Ростовском областном суде как промежуточный этап. Компания намерена добиться рассмотрения дела в Верховном суде. В официальном комментарии значится, что "прокуратура поддержала потерпевшую сторону в отмене оправдательного приговора и повторного направления дела на рассмотрение в суд". Экс-глава компании "Энергия" не ответил на звонки RostovGazeta.